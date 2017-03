Le CHU de Québec recule et réinstallera le crucifix à l'hôpital Saint-Sacrement

QUÉBEC - À la demande du Ministère de la Santé, le CHU de Québec réinstallera le crucifix dans le hall d'entrée de l'hôpital Saint-Sacrement.

La direction du centre hospitalier a confirmé l'information dans un communiqué émis en fin d'avant-midi aujourd'hui.



Le CHU défend sa volte-face en précisant que le ministère de la Santé considère « qu’il ne s'agit pas ici de la neutralité religieuse de l'état, mais du respect de l'histoire de l'hôpital, du caractère patrimonial religieux et surtout du respect et de la reconnaissance à avoir envers les fondatrices, la communauté des Sœurs de la Charité ».

Une note explicative sera ajoutée pour expliquer le caractère historique et patrimonial de l'objet.

Le crucifix retrouvera sa place à l'entrée de l'hôpital Saint-Sacrement en fin de journée alors que l'achalandage sera moins important.

Voici le communiqué du CHU de Québec émis peu avant midi mercredi.

