Le reportage de Marie-France Martel

Le Centre mère-enfant et urgence de l'Hôpital Fleurimont sera conçu pour prioriser l'aspect humain et la qualité des services.Le nouveau pavillon de 26 mille mètres carrés comprendra 5 niveaux où on retrouvera l'urgence, la pédiatrie, la maternité et la néonatalogie.La bâtiment sera construit de façon à laisser entrer la lumière naturelle notamment au bout des corridors.La bâtisse comprendra aussi un stationnement intérieur de 150 places et 471 espaces seront replacés ailleurs durant les travaux.L'ouverture est prévue en juin 2021 pour les bénéficiaires.