Le BEI enquête à Québec

QUÉBEC - Le Bureau des enquêtes indépendantes a été mandaté pour mener une enquête entourant le cas d'un homme qui a été pris de convulsions après avoir passé une nuit en cellule au poste du Parc Victoria.

Selon le Soleil, l'homme de 41 ans avait été arrêté par les policiers de Québec samedi soir alors qu'il était "fortement intoxiqué".

Dimanche matin, l'homme a été relâché et c'est à ce moment qu'il est entré en crise. Il est présentement hospitalisé et on craindrait pour sa vie.