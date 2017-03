Lancement de la coalition SOS mont Hereford qui s'oppose au projet d'Hydro-Québec

Sylvie Harvey

Chargement du lecteur ...

Le mouvement SOS mont Hereford a été lancé aujourd'hui concernant le projet de ligne Northen Pass d'Hydro-Québec en Estrie.L'une des membres de cet organisme, Sylvie Harvey précise que l'erreur a été vite corrigée.La coalition SOS mont Hereford demande au gouvernement d'obliger Hydro-Québec à revoir son projet car ce dernier saccagerait le plus important legs de conservation en terre privée.Sylvie Harvey explique que Forêt Hereford propose l'enfouissement de la ligne sous le chemin forestier vers le New Hampshire.La coalition SOS mont Hereford est appuyée par le chanteur Richard Séguin et elle demande le contournement et l'enfouissement de la ligne sur 15 kilomètres.