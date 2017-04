Lancement d'un projet pour dépister et traiter l'hépatite C en Estrie

Écoutez le reportage :

50 pourcent des gens qui ont l'hépatite C ne savent pas qu'ils sont porteurs, d'où l'importance de se faire dépister.L'hépatite C se transmet uniquement par le sang et s'attaque au foie mais les symptômes sont très légers, soit la fatigue et des nausées.La responsable du Projet C, Amélie Tremblay-Lebel, parle des personnes ayant des comportements à risque et qui sont visées par le dépistage. On vise notamment les personnes qui partagent du matériel non stérile comme les seringues et les baby boomers qui ont une transfusion sanguine ou une opération dentaire avant 1992En Estrie, on comptait en 2016 environ 70 cas déclarés d'hépatite C.Il n'y a pas de vaccin préventif pour cette maladie qui peut être dépistée par une prise de sang.