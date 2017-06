Lacunes dans le suivi d'un enfant mort au Saguenay: la DPJ est blâmée

MONTRÉAL - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a conclu à de graves lacunes dans le processus de protection d'un enfant du Saguenay-Lac-St-Jean, décédé après avoir fait l'objet d'un signalement auprès de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Il y a eu des problèmes à toutes les étapes, écrit même la Commission dans un communiqué diffusé mardi.

Son enquête visait particulièrement le traitement du signalement, l'évaluation du risque immédiat, la priorisation du dossier, les délais d'attente et l'absence d'intervention entre le signalement et le décès de l'enfant.

La petite victime est décédée en juillet 2016, moins d'un mois après avoir fait l'objet d'un signalement à la DPJ.

Plusieurs constats et recommandations ont été faits par la Commission suite à cette triste affaire.

D'abord, elle souligne que plusieurs professionnels de la santé ont vu l'enfant, mais ont omis de le signaler à la DPJ immédiatement, malgré que le fait que «sa situation était préoccupante».

«Dès l'âge de six jours, l'enfant a bénéficié d'un programme pour les enfants et familles vulnérables. Le service a pris fin par manque de collaboration des parents. Voilà un indice qui aurait pu amener les gens à faire une réféfence», a expliqué Camil Picard, vice-président de la Commision, en entrevue avec Mathieu Beaumont.

Puis, lorsque l'enfant a fait l'objet d'un signalement, un dossier a été ouvert pour «négligence éducative» alors qu'il portait des marques de nombreuses blessures.

«Un signalement qui indique que l'enfant aurait eu plusieurs blessures inquiétantes depuis sa naissance et qu'on se questionne sur la version donnée par les parents.»

Le signalement n'a pas non plus été priorisé: lors du décès, le dossier de l'enfant était en attente d'un premier contact depuis 23 jours.

«Entre le 17 mai, date du signalement, et le 18 juin, date du décès, le système l'a vraiment échappé. On ne peut pas dire que ces manquements ont causé la mort. C'est le rapport du coroner qui va déterminer les causes du décès.»

La DPJ devra faire rapport à la Commission au plus tard le 1er octobre 2017 des mesures mises en place pour donner suite à ses recommandations, qui concernent notamment la révision des pratiques, la formation du personnel ainsi que le respect des normes et l'obligation d'agir dans les délais prescrits lors d'un code de priorisation 1, particulièrement dans les situations d'enfants de 0 à 5 ans.