Lacunes dans la gestion des arénas et l'attribution de subventions aux événements

Michel Samson et Jonatan Julien

QUÉBEC - Le Vérificateur général de la Ville de Québec juge qu'un «coup de barre» doit être donné dans la gestion des arénas.

Il conclut à une utilisation non optimale des 17 glaces intérieures, alors que 10 000 heures non attribuées sont restées libres durant l'hiver 2015-2016.



M. Samson soulève également une apparence de conflit d'intérêt dans la gestion des heures de glace du Pavillon de la jeunesse confié à un tier, qui possède et gère une ligue de hockey.



Il recommande que le contrat soit résilié avec l'entreprise «Sports d'équipe de la Capitale», qui récolte une commission de 12% sur les revenus de location, même lorsque le locataire est référé par la Ville.



Le vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec, Jonatan Julien, indique qu'il y aura centralisation de la gestion, mais ne croit pas nécessaire de devoir mettre fin au contrat avec le gestionnaire du Pavillon de la jeunesse.

Manque d'infos au Bureau des grands événements

Les élus de la Ville de Québec autorisent le financement de grands événements sans connaître réellement les retombées économiques escomptées.



C'est l'une des conclusions du Vérificateur général qui a présenté son rapport ce matin.



Michel Samson note également que les événements subventionnés par le Bureau des grands événements ne sont pas évalués sur la base de critères soutenant la décision, et ne font pas l'objet de reddition de comptes auprès des autorités municipales.