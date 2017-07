Lachute : un jeune homme donne du fil à retordre aux policiers

Un jeune homme de 20 ans a été arrêté à Lachute après une poursuite qui a donné du fil à retordre aux policiers jeudi soir.

La poursuite s'est amorcée vers 20h15, sur le boulevard Cristini, quand les patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont reconnu un conducteur qui conduit fréquemment avec un permis de conduire sanctionné.



L'individu de Lachute, qui a refusé de s'immobiliser lorsque les policiers ont activé les gyrophares, a emprunté la route 329 puis a fait demi-tour afin d’éviter un tapis à clous installé à l’intersection de la route 158.



Il a ensuite abandonné sa voiture sur la rue Meikle près d'un second tapis à clous pour prendre la fuite à pied.



Le suspect a finalement été arrêté à quelques dizaines de mètres de l’endroit.



Il a été libéré sur promesse à comparaître et devra revenir devant la justice à une date ultérieure.



Il pourrait faire face à des accusations de conduite dangereuse, fuite et possession de stupéfiants.