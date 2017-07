Régis Labeaume

QUÉBEC - Après les arénas, les terrains de soccer, et les palestres de gymnastique, Régis Labeaume veut davantage de terrains de basketball éclairés sur le territoire de la Ville de Québec.

Il dit avoir commandé un plan en ce sens aux fonctionnaires municipaux, et n'est pas encore en mesure de chiffrer sa volonté.



Selon lui, il y a de plus en plus d'engouement pour ce sport, et que cet engouement n'est pas prêt de diminuer.



Il dit lui-même se surprendre à écouter la NBA...



L'idée serait, selon Régis Labeaume, d'offrir des terrains ou les jeunes et moins jeunes pourront jouer au basketball jusqu'à 22h ou même 23h.