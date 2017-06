La Ville de Sherbrooke va participer au programme Rénovation Québec relancé cette année

Reportage de Marie-France Martel

Chargement du lecteur ...

La Ville de Sherbrooke va participer de nouveau au programme Rénovation Québec qui sera relancé cette année.

Ce programme vise à supporter financièrement les projets de rénovations dans les vieux quartiers de Sherbrooke construits avant 1953.



La Ville dispose d'un montant résiduel de 1.6 millions de dollars et les travaux sont financés à parts égales avec Québec.



La liste d'attente des projets de rénovation à Sherbrooke est de 350 noms pour l'obtention d'une subvention et la Ville traite environ 40 dossiers par année.



Les travaux admissibles sont la rénovation de défectuosités majeures et la remise en état d'un bâtiment résidentiel notamment. En audio, le reportage de Marie-France Martel