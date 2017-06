La Ville de Sherbrooke règlemente l'utilisation des drones sur ses terrains

L'utilisation des drones sera interdite dans les parcs municipaux de Sherbrooke. L'aménagement actuel des parcs ne permet pas aux utilisateurs de drones à des fins récréatives de respecter les règles de Transports Canada.



Le décollage et l'atterrissage de ces appareils à des fins professionnelles pourra être autorisée sur les autres terrains municipaux.



Des documents devront être fournis par les demandeurs.



Me Alexandre Roussel-Canuel du service des affaires juridiques à la Ville de Sherbrooke explique dans l'extrait audio qu'il faudra présenter un résumé de l'activité, fournir une copie du certificat d'assurance et des frais de 25$ par heure d'utilisation du terrain sont à prévoir.