La Ville de Québec n'arrive pas à garder les familles...

QUÉBEC - La Ville de Québec mise sur des terrains actuellement zonés agricoles pour répondre d'ici 2036 à la demande en matière de maisons unifamiliales et de duplex.

Alors que l'on constate que les familles choississent de plus en plus de s'installer en périphérie de l'agglomération de Québec, la Ville estime à un peu plus de 9000 unités le potentiel actuel à l'intérieur du périmètre d'urbanisation actuel. La demande est estimée à un peu plus de 10 000 maisons et duplex durant cette même période. Ce qui représente un manque de 1000 unités afin de répondre à la demande.

Pour être en mesure de répondre à la demande, l'agglomération de Québec doit intégrer à son périmètre urbain les terres des Soeurs de la Charité, et d'autres terres agricoles à St-Augustin-de-Desmaures.

L'agglomération devra donc soumettre ce changement à la Commission de protection des terres agricoles du Québec, qui aura droit de vie ou de mort sur le dézonage. Si elle obtient le feu feu vert, l'agglomération pourra accueillir jusqu'à 18 000 maisons et duplex.

Les familles continuent de quitter Québec

Les villes en périphéries de Québec font le plein de familles qui choississent de s'y installer, ce qui confirme l'étalement urbain.

Les MRC de Jacques-Cartier, de Lotbinière et de Bellechasse enregistrent des croissances supérieures aux prévisions de l'Institut de la statistique du Québec. La croissance dans l'agglomération de Québec est moins importante qu'anticipée, soit de 3% plutôt que 3,7%.

Pour élaborer la nouvelle mouture du schéma d'aménagement et de développement, la Ville de Québec a dû changer sa prémisse de départ. Plutôt que de se fier sur les données récoltées dans le cadre de l'étude sur le Tramway/SRB, la Ville a dû travailler avec les données de l'Institut de la statistique du Québec.