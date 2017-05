QUÉBEC - La Ville de Québec va apporter son soutien aux sinistrés des inondations.



Régis Labeaume a annoncé cet après-midi que la ville va faire un don de 100,000$ à la Croix-Rouge canadienne et qu'elle apportera aussi son aide et à certaines municipalités touchées.



Déjà, 10 pompiers et 4 véhicules ont quitté la capitale aujourd'hui à destination de Batiscan en Mauricie afin d'apporter une aide aux équipes sur le terrain.

Détails à venir.