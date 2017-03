La STO dépose une dernière offre pour éviter la grève

Surprise, la direction de la Société de transport de l'Outaouais a déposé une nouvelle offre à ses chauffeurs et mécaniciens.

Si le syndicat accepte l'offre, il s'agira d'un contrat de travail de 5 ans, avec des augmentations de 1,5% pour 2015-2016 et 2017, 2% pour 2018 et 2.5% en 2019.



Un chauffeur devra attendre trois ans avant d'avoir droit à 100% de son salaire alors que présentement, il atteint son plein salaire après 18 mois.



La partie patronale ajoute des primes variant entre 3$ et 4$ par jour pour les journées de travail multi-centre.



Le syndicat a maintenant une douzaine d'heures pour accepter ou refuser cette offre puisqu'il a déjà averti l'employeur qu'il déclenchera une grève jeudi matin si la partie patronale n'accepte pas d'aller en arbitrage.