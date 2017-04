La SPA de l'Estrie enquête sur un cas de cruauté animale survenu à Coaticook

Reportage de Marie-France Martel

La Société protectrice des animaux de l'Estrie enquête sur un cas de cruauté animale survenu dans le secteur de Coaticook.Ce refuge accueille habituellement des chats mais les propriétaires ont récupéré le chien et deux vétérinaires ont accepté de soigner l'animal en urgence.Nancy Goulet du Refuge Le Château explique dans l'extrait audio que le chien était sous-alimenté. Il doit normalement peser une centaine de livres mais il en pesait une trentaine lorsque les vétérinaires l'ont soigné. L'animal doit être hydraté et nourri par perfusion.Le propriétaire du chien aurait été identifié et des accusations pourraient être déposées contre lui.La SPA de l'Estrie rappelle qu'elle a des vétérinaires et des patrouilleurs de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour s'occuper de telles situations. En audio, le reportage de Marie-France Martel