La situation ne s'améliore pas dans les urgences du Québec

QUÉBEC - Contrairement à ce que promet le ministre Gaétan Barrette depuis des mois, le temps d'attente dans les urgences s'est détérioré en 2016. Selon des chiffres obtenus par la Coalition Avenir Québec, entre mars et novembre 2016 le temps d'attente a augmenté dans 48 des 119 hôpitaux du Québec.





Le ministère de la Santé se défend que le temps que passent les patients sur les civières a diminué et que 15 000 personnes de plus ont été traitées en urgence en 2016.