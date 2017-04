Encore cette année, un tronçon de la rue Laval dans le secteur Hull sera exclusivement réservé aux piétons.





Du 28 avril au 17 septembre, la rue sera fermée entre Wellington et Wright et ce, à toutes les heures de la journée.



Les commerçants pourront installer leur terrasse à partir du 5 mai prochain.



La clientèle des restaurants et des bars pourront utiliser le stationnement municipal de la rue Leduc entre 17h et 6 heures le matin.