La projet 4 Glaces encensé à Québec

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin a reçu un accueil favorable lors de la présentation du projet de complexe 4 Glaces hier soir en commission parlementaire à Québec.

Autant des députés libéraux que des partis d'opposition ont félicité le maire pour le nouveau modèle de partenariat qui pourrait faire école ailleurs au Québec. D'ailleurs le Commissaire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, Gilles Courteau était présent pour appuyer les Olympiques et la Ville.

Le maire a insisté dès le début pour dire que 100% de l'argent public et la majorité des fonds privés seront dépensés par appels d'offres pour respecter la loi municipale. Monsieur Pedneaud-Jobin semble avoir convaincu la commission en rappelant que c'est son partenaire Vision multisport Outaouais qui assumera tous les risques financiers.

Les opposants au projet et candidats à la mairie, Denis Tassé et Sylvie Goneau n'ont convaincu personne. Ils avaient l'appui de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec et des cols bleus qui disent que le 4 Glaces ne respecte pas les règles de base dans l'attribution des contrats publics.

Le ministre des Affaires municipales Martin Coiteux a encensé le projet soulignant qu'il procurera des avantages financiers aux gatinois.