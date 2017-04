La police recherche un Sherbrookois porté disparu depuis le 15 avril

Le Service de police de Sherbrooke sollicite la collaboration de la population pour retracer un homme porté disparu depuis le 15 avril dernier. Philippe Côté, 29 ans, a été vu pour la dernière fois à cette date dans le secteur nord de Sherbrooke.



Depuis, sa famille et son employeur sont sans nouvelles de lui.



Philippe Côté se déplace avec son vélo rouge portant l'inscription NOKLU sur le cadre.



Il a les yeux et les cheveux bruns, il mesure 6 pieds et pèse 170 livres.



Toute information peut être communiquée au SPS au 819 821-5555.