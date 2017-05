La police ne peut plus assurer la sécurité dans l'Est

La ville de Gatineau est en train de perdre le contrôle de la situation en raison de l'ampleur des inondations.

Un courriel interne des autorités circule depuis cette nuit, et dont le 104,7 a pu lire le contenu, indique que la police de Gatineau n'est plus en mesure d'assurer la sécurité dans le secteur de la rue du Fer-à-Cheval dans Masson-Angers. On précise dans ce courriel que les policiers ne peuvent plus assurer la sécurité concernant le pillage notamment.

Ce courriel est passé entre les mains de la directrice générale de la Ville, Marie-Hélène Lajoie et un des haut-dirigeants de la police de Gatineau.

Le SPVG est à rédiger un plan B actuellement.