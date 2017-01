La police française arrête 17 personnes pour le vol des bijoux de Kim Kardashian

PARIS ? La police française a arrêté lundi 17 personnes relativement au vol, en octobre, de plus de 10 millions $ US de bijoux à la vedette Kim Kardashian West.

Des représentants de la police de Paris ont précisé que des perquisitions ont été menées vers 6 h, heure locale, à travers la capitale française et dans le sud de la France. Les suspects — qui sont âgés de 23 à 72 ans — peuvent être détenus pendant 96 heures avant que les policiers ne doivent décider s'ils les relâchent ou s'ils déposent des accusations.



De multiples armes à feu, dont un pistolet automatique, ont été saisies, tout comme 140 000 euros en liquide.



L'avocat français de Mme Kardashian West, Jean Veil, a accueilli les arrestations avec ?grande satisfaction?.



Le bureau du procureur de Paris a confirmé les arrestations sans pour autant préciser si les cinq suspects qui auraient commis le vol, dont les deux qui étaient entrés le 3 octobre dans la résidence privée où Mme Kardashian West habitait, ont été épinglés.



Les cambrioleurs avaient menacé Mme Kardashian West avec une arme, puis ils l'avaient ligotée et enfermée dans une salle de bain avant de repartir avec des bijoux. La vedette de téléréalité se trouvait à Paris pour une semaine de défilés de mode.



La presse française rapporte que des éléments génétiques trouvés sur les lieux du crime ont permis à la police de retrouver les suspects. Plusieurs d'entre eux seraient déjà connus de la police pour des crimes similaires, a dit un dirigeant sous le couvert de l'anonymat.



Mme Kardashian West a confié plus tôt ce mois-ci avoir cru que les cambrioleurs allaient l'abattre d'une balle dans le dos.



Les braqueurs avaient emporté une boîte de bijoux contenant des biens évalués à six millions d'euros et une bague dont la valeur était épinglée à quatre millions d'euros, selon la police.