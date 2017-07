La police ferme un buffet de drogue dans le Vieux-Hull

Dix individus ont été arrêtés lors d'une opération policière, hier matin, dans le secteur Hull.

Toutes ces personnes étaient dans l'appartement "A", du 70 Garneau lorsque les policiers ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants.

L’endroit servait non seulement à la consommation de drogues, mais également au trafic.

Les six hommes et quatre femmes âgés entre 30 et 50 ans ont été arrêtés sur les lieux.

La moitié du groupe devra comparaître devant un juge, les autres ont été libérés sans accusation.

Un véritable buffet de drogues a été saisis allant de la marijuana au crack, en passant par la cocaïne, la morphine et des opiacés.

La police est aussi repartie avec des cellulaires, de l'argent comptant et un poing américain.