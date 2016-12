La police ferme le magasin de pot sur St-Joseph

Jean-Paul Lemay, police de Gatineau

La police de Gatineau n'a pas tardé à fermer le magasin de pot qui opérait illégalement sur le boulevard St-Joseph, devant les Galeries de Hull.

Quelques heures après avoir accordé une entrevue au 104,7 mercredi matin, les agents sont débarqués dans le commerce Clinique Canna-Plus. Une importante quantité de pot a été saisie.

Quatre personnes ont été arrêtées et devront comparaitre jeudi devant un juge. Les trois femmes et un homme feront face à des accusations de possession et de trafic de cannabis.

Le magasin opérait sans permis d'affaires depuis son ouverture la semaine dernière.

Même si le gouvernement fédéral souhaite légaliser la marijuana l'an prochain, la police de Gatineau a rappellé que pour le moment il s'agit d'une substance interdite.