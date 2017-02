La police de Gatineau va enquêter sur la police de Montréal

Des membres du service de police de Gatineau vont aider la Sûreté du Québec dans l'enquête pour faire la lumière sur les allégations de fabrication de preuve touchant le Service de police de la ville de Montréal.

Plusieurs autres grands corps de police comme Longueuil, Québec et la GRC se joindront à la Sûreté du Québec et la directrice du Bureau des enquêtes indépendantes codirigera l'enquête.



Le SPVM fera aussi l'objet d'une enquête administrative plus globale sur ses pratiques.



Le ministre de la Sécurité publique du Québec, Martin Coiteux, en a fait l'annonce cet après-midi.



Dans les derniers jours, M. Coiteux avait défendu bec et ongles la décision de confier l'enquête sur les nouvelles allégations à la SQ, mais il a dit que plusieurs cas additionnels d’actes criminels au sein du SPVM ont été rapportés.



Deux ex-policiers accusent des collègues d'avoir fabriqué de la preuve contre eux afin de les empêcher de dévoiler des allégations de corruption au sein du SPVM, a révélé cette semaine un reportage de TVA.