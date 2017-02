La patience des automobilistes mise à rude épreuve Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver/Photo: Cogeco nouvelles

C'est un autre début de journée difficile sur les routes de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Selon Transport Québec, les routes sont pour la plupart partiellement enneigées, mais à certains endroits, c'est plus problématique.



Les autoroutes sont glacées dans le secteur de Trois-Rivières, sur la 40 vers Louiseville et sur la 55, en direction nord.



Dans le Centre-du-Québec, les routes secondaires sont enneigées.



Jusqu'à maintenant, les policiers ne rapportent pas d'accident majeur.