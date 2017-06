La multinationale FSM investit pour agrandir ses installations Courtoisie Sherbrooke Innopole

La multinationale FSM investit pour agrandir ses installations dans le parc industriel de Sherbrooke. L'entreprise, qui oeuvre dans la fabrication de moules pour l'étanchéité automobile, va investir près d'un million de dollars dans un projet d'expansion.



La partie usine du bâtiment de la rue Léger sera agrandie et FSM fera l'acquisition de nouveaux équipements à contrôle numérique.



Ce projet permettra de consolider les 6 emplois actuels et d'en créer 5 nouveaux.



FSM compte parmi ses clients les compagnies Ford, Tesla et GM.