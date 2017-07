Carole Huppé

La mortalité hivernale des abeilles est plus élevée que la normale en Estrie cette année.La propriétaire de la Miellerie Lune de Miel, Carole Huppé, explique que les récoltes de miel sont difficiles.Elle ajoute que les abeilles seraient de plus en plus affectées par les maladies et les parasites, qui affaiblissent leur système immunitaire.L'hiver trop long serait aussi en cause.Rappelons que la mieillerie située à Stoke possède près de 400 ruches comptant environ 60 000 abeilles par ruche.