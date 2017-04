La grève a coûté cher à la STO

La direction de la Société de transport de l'Outaouais est maintenant capable de chiffrer les impacts de la grève de ses chauffeurs et mécaniciens. Le mois de mars a notamment coûté 170 000$ en perte d'argent en raison des trois journées de grève.



Ce manque à gagner provient principalement des usagers occasionnels qui paient comptant ou qui achètent des billets.



La direction de la STO a aussi noté une baisse de l'achalandage de 2,6% durant la même période. Par ailleurs, la direction de la STO va investir 1,6 million de dollars pour améliorer le service dans les quartiers du Plateau et Manoir des Trembles dans le secteur Hull.

Les améliorations vont entrer en vigueur à la fin du mois d'août avec l'ajout de 16 300 heures sur une base annuelle.



Parmi les nouveautés, il y aura l'ajout de 16 voyages en période de pointe, la création d'une nouvelle ligne vers le centre-ville et une meilleure couverture du territoire via les lignes 34 et 39.