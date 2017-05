La Grande corvée de la solidarité les 20 et 21 mai prochains.

Maxime Pedneaud-Jobin et le Lieutenant-Colonel, Éric Landry

La ville de Gatineau a donné plus d'informations vendredi concernant la grande corvée de la solidarité.

Les bénévoles seront appelés à ramasser les sacs de sable sur le terrain des sinistrés. Par la suite, ils seront ramassés par des camions.

Le premier volet aura lieu les 20 et 21 mai prochains et sera divisé en deux blocs de quatre heures soit l'avant-midi et l'après-midi.

Le transport des bénévoles vers les lieux de la corvée sera effectué par la STO.

Pour des raisons de sécurité, les bénévoles devront être agés de 16 ans et plus, considérant que les sacs de sable sont gorgés d'eau, et qu'ils seront lourds.

À noter que l'armée restera à Gatineau aussi longtemps que nécessaire.