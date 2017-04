La fin des pantalons de clown approche à Gatineau! La Presse

Les policiers de Gatineau risque de devoir trouver un autre moyen de manifester leur désaccord lors de la prochaine négociation de leur convention collective.

Le gouvernement du Québec devrait déposer jeudi un projet de loi qui obligerait les policiers et constables spéciaux à revêtir leur uniforme régulier en tout temps lorsqu'ils spont en fonction.



Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, avait déjà indiqué son intention de réagir au port de pantalons de camouflage, de jeans et d'autres articles non réglementaires en guise de moyens de pression syndicaux.



La grève des juristes de l'État avait empêché le dépôt d'un tel projet de loi à l'automne dernier.