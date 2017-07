La DG de Centraide candidate pour Action Gatineau Facebook

Le directrice-générale de Centraide Outaouais Nathalie Lepage tente sa chance en politique municipale sous la bannière d'Action Gatineau. Elle sera candidate à l'investiture dans le district Rivière-Blanche, quartier occupé depuis 2013 par Jean Lessard.



Justement, madame Lepage n'a rien à reprocher au conseiller sortant.





Et parmi ses priorités, le Rapibus et la reconstruction du pont de bois.





Sur une note plus personnelle, Nathalie Lepage est la conjointe du président d'Action Gatineau Donald Roy.