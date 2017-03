La carpe asiatique arrive chez nous La carpe de roseau est une sorte de carpe asiatique

Après avoir ravagé le Mississippi et traversé les Grands Lacs, la carpe asiatique a finalement atteint le Québec. Le poisson envahisseur a été détecté par les autorités dans le St-Laurent. Le lac St-Pierre est affecté. La Presse confirme que le ministère des forêts de la faune et des parcs a identifié 16 endroits où la carpe asiatique s'est infiltrée.



Ce poisson qui peut atteindre 40 kilos et un mètre de longueur dévore tout sur son passage ne laissant que des miettes aux espèces indigènes dont elle mange les petits.



Pour contrer ce problème, le gouvernement interdit l'utilisation de poissons vivants comme appât pour la pêche hivernale, partout au Québec à compter du 1er avril. Une décision décriée par les propriétaires de pourvoiries.