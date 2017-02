La Caisse de dépôt et placement crée deux fonds pour aider les entreprises

MONTRÉAL ? La Caisse de dépôt et placement du Québec allouera 500 millions $ pour la création de deux fonds destinés à appuyer les entreprises qui ont des projets d'expansion à l'international, ou celles qui atteindront bientôt l'étape du transfert à la relève au sein de leur haute direction.

Le Fonds Croissance, doté de 250 millions $, investira par tranche de 10 à 100 millions $, ?sous la forme du véhicule financier le mieux adapté à la situation de l'entreprise?, indique la Caisse.



Ce fonds ciblera les sociétés ouvertes et fermées qui ont des revenus annuels de 50 à 500 millions $, une équipe de direction ?bien établie?, un bon historique de performance et une ?stratégie claire? de croissance internationale.



Avec ce fonds, la Caisse espère structurer et systématiser son approche, ainsi que rassembler des ressources pour accélérer la croissance d'entreprises québécoises sur la scène internationale, a expliqué dans un communiqué le premier vice-président de la Caisse pour le Québec, Christian Dubé.



De son côté, le Fonds Relève, lui aussi doté de 250 millions $, vise des projets de transition ou de transfert vers la relève à la tête des entreprises. Les montants investis seront aussi de 10 à 100 millions $, principalement sous la forme de capital-actions, dans des sociétés ouvertes et fermées qui ont des revenus annuels de 50 à 500 millions $.



Ces entreprises devront aussi avoir un bon historique de performance, un ?plan de transition bien défini? et une structure d'investissement ?qui permet à la Caisse d'être un partenaire de long terme pour la pérennité de l'entreprise?.



?En sachant que 30 pour cent des propriétaires d'entreprises québécoises prendront leur retraite et devront se tourner vers la relève d'ici six ans, ce fonds nous apparaît essentiel?, explique M. Dubé. ?Ce fonds pourra financer, par exemple, un projet de transfert d'une entreprise permettant ainsi à son fondateur de sécuriser une partie de son patrimoine tout en appuyant la relève — qu'elle soit familiale ou autre — dans la transition.?



Tous les secteurs d'activité sont admissibles à ces deux fonds, sauf le secteur immobilier, précise la Caisse.