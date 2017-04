Maxime Fabi

La Brûlerie FARO investit plus de 700 mille dollars pour augmenter sa capacité de production.Le propriétaire de la Brûlerie Faro, Maxime Fabi explique que ce nouvel équipement est à la fine pointe de la technologie.Développement économique Canada soutiendra l'achat de ce four en accordant une contribution remboursable de 200 mille dollars à l'entreprise.Cet appui financier permettra l'embauche de 4 nouveaux employés et de consolider les 22 emplois actuels.