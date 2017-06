La 50, une piste de course?

Les policiers de la Sûreté du Québec ont dû intervenir à deux occasions au cours du week-end à la suite de grands excès de vitesse sur l'Autoroute 50. Le premier cas est survenu samedi soir, alors qu'un motocycliste a été intercepté à 170 km/h à la hauteur du boulevard Labrosse.



L'homme de 23 ans, originaire de Saint-Eustache, a reçu un constat d’infraction de plus de 1 400$ et 14 points d’inaptitude ont été enlevés à son dossier. Sa moto a été remisée et son permis de conduire a été suspendu pour une période de sept jours.



Par ailleurs, des accusations de conduite dangereuse pourraint être déposées contre un automobiliste qui a tenté de fuir les policiers dimanche à bord d'une camionnette qui circulait à 165km/h à l'approche de la sortie du boulevard Maloney.



L'individu a effectué des manoeuvres risquées en dépassant notamment deux véhicules par l’accotement, en plus de brûler des feux rouges.



Le véhicule a finalement été immobilisé sur la rue King Edward, à Ottawa, après avoir été ralenti par la circulation.



L’homme, un Ottavien de 23 ans, conduisait la camionnette avec un permis sanctionné. Il écope d'une amende de 1 800$ et de 14 points d'inaptitude. Il a été relâché sous promesse de comparaitre en octobre prochain au palais de justice de Gatineau.