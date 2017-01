L'Europe est frappée par le vent, la neige et des inondations

VARSOVIE, Pologne ? Plusieurs régions de l'Europe sont frappées par le vent, la neige et des inondations.

En Pologne, les vents violents et la neige ont retardé des vols, provoqué des pannes de courant et inondé des terres agricoles dans le nord du pays. On rapporte également des accidents de la route dans le centre et le sud.



Des vents de 70 kilomètres/heure ont touché le nord du pays tard mercredi et se sont poursuivis jeudi avant de commencer à se calmer. Des vols partant de l'aéroport de Gdansk ou y arrivant ont été envoyés ailleurs ou retardés en raison de la présence de neige et de glace sur les pistes.



Quelque 6000 résidences demeuraient privées d'électricité dans le nord du pays tôt jeudi, après que des lignes électriques aient été brisées par des chutes d'arbres. Des vagues fouettées par la tempête ont inondé des terres agricoles dans la région de Gdansk.



Une section d'autoroute a été fermée près de la ville centrale de Lodz après quatre accidents causés par la surface enneigée. Trois camions se sont emboutis sur une route glissante de la région de Wroclaw, dans le sud-ouest du pays.



En Allemagne, on rapporte des inondations le long de la côte de la mer Baltique. Les autorités font état de dommages matériels mineurs, mais on ne déplore pour le moment aucune victime.



Un responsable a affirmé qu'il s'agissait de la plus puissante onde de tempête depuis 2006.



Des inondations sont signalées de Flensburg, à l'extrémité occidentale de la côte du pays sur la mer Baltique, jusqu'à l'île Usedom, à la frontière avec la Pologne.