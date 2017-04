Après St-André-Avellin hier soir, l'état d'urgence est décrété dans la municipalité de Pontiac en raison des inondations.

Une quarantaine de résidences , situées sur les rues Dion, Bord-de-l'eau et du Ruisseau, ont été inondées. Les propriétaires ont reçu l'ordre d'évacuer.

Près de 200 autres résidences sont sous surveillance par les autorités municipales, qui craignent un danger d'ordre électrique.

Un comité a été mis en place avec des représentants de la ville et du ministère de la Sécurité civile pour coordonner les mesures d'urgence.

La municipalité demande aussi aux citoyens touchés d'éviter de consommer l'eau puisqu'elle pourrait être contaminée par le débordement d'une fosse septique avoisinante.

De l'eau potable est disponible à l'usine de traitement des eaux municipales, dans le secteur de Quyon.

Si certains résidents refusent de quitter leur demeure, le maire Roger Larose, n'exclut pas la possibilité de les forcer à plier bagages.

Par ailleurs, la situation ne s'améliore pas à Saint-André-Avellin et risque même de s'empirer au cours des prochaines heures.

Le niveau de la rivière Petite Nation a débordé de près de deux mètres et demi en seulement quelques jours.

Le dégel des lacs Simon et Gagnon au nord de la municipalité n'aide pas la cause et pourrait faire grimper le niveau d'eau.

Jeudi, la municipalité a décrété l'état d'urgence, ce qui a forcé l'évacuation d'une dizaine de résidences.