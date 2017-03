L'élargissement de la 50 dans le budget du Québec

Il y a un peu de l'Outaouais dans le budget provincial du Québec déposé aujourd'hui. Le gouvernement a inscrit l'autoroute 50 au Plan québécois des infrastructures, le PQI, 2017-2027.



Ce qui veut donc dire que les prochains gouvernements devront étudier et tenter l'améliorer la sécurité sur l'autoroute 50 qui a vu son achalandage bondir depuis son prolongement entre Gatineau et Mirabel.



On retrouve huit projets dans le PQI et la 50 en fait partie.



Le gouvernement a aussi inscrit l’implantation du Rapibus vers Aylmer au PQI dans la phase de planification.