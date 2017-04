L'écoute de l'interrogatoire se poursuit au procès de Ramsurrun

Le procès de Shakti Ramsurrun, l'auteur présumé d'un triple meurtre survenu à Aylmer en mai 2012, se poursuit au palais de justice de Gatineau.

Dans l'interrogatoire d'une durée de plus de 6h présenté, le policier tente d'établir un lien de confiance avec l'accusé, qui est vêtu d'un uniforme blanc, l'air épuisé.

Il tente d'obtenir plus de détails sur la relation qu'il avait avec son ex-conjointe Anne-Katherine Powers et ses beaux-parents Claude Levesque et Louise Leboeuf.

Ramsurrun se décrit comme un homme respectueux, qui n'est pas violent. Il persiste à dire que ses proches ont été tués par un ou des individus masqués et qu'il veut connaître la vérité.

Les crimes sont qualifiés d'extrême violence par l'agent, qui tente de savoir ce qui a passé par la tête du meurtrier en posant la question à Ramsurrun, qui préfère garder le silence.

L'accusé continue de clamer son innocence, en répétant qu'il aimait sa famille.