L'économie sherbrookoise devrait poursuivre sa croissance Cogeco Nouvelles

L'économie de Sherbrooke devrait poursuivre sa croissance en 2017. Selon les prévisions du Conference Board du Canada, elle sera de 2 %.



Pour une quatrième année, le secteur de la fabrication devrait connaître une croissance supérieur à 3 %, pour s'établir à 3,9 %.



Le secteur de la construction devrait connaître une reprise avec quelques projets privés d'investissement non résidentiel et la construction de logements neufs.



Par ailleurs, le secteur des services enregistrera de bonnes performances grâce aux secteurs du transport et de l'entreposage ainsi que du commerce de gros et de détail.



La croissance de l'emploi demeurera modeste, avec une augmentation d'un demi-pourcent.