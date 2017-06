L'ancien chancelier allemand Helmut Kohl est décédé à 87 ans

BERLIN ? L'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, qui a joué un rôle crucial dans la réunification de son pays, est décédé à l'âge de 87 ans.

L'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne a annoncé la nouvelle sur Twitter.



Le quotidien allemand Bild rapporte que M. Kohl est décédé vendredi chez lui, dans sa ville natale de Ludwigshafen.



M. Kohl a été chancelier d'Allemagne pendant 16 ans, entre 1982 et 1998.



Il a joué un rôle de premier plan dans la chute du mur de Berlin en novembre 1989. L'Allemagne réunifiée s'est ensuite retrouvée au coeur d'une Europe unifiée. Les amitiés solides nouées avec les autres leaders de la planète avaient permis à M. Kohl de convaincre aussi bien l'Occident qu'une Union soviétique au bord de l'implosion qu'une Allemagne unifiée et forte pourrait coexister pacifiquement avec ses voisins.



L'ancien président américain Bill Clinton avait déclaré en 2011 que M. Kohl était ?l'homme d'État européen le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale?.



?C'est vraiment sous lui que le 21e siècle a commencé?, avait dit M. Clinton, avant de décrire M. Kohl comme ?un géant, et non seulement sur le plan physique?.



Remarqué pour sa taille de 1 m 93, M. Kohl laisse derrière lui un héritage marqué notamment par l'euro, la monnaie unique qui a resserré plus que jamais les liens européens. Il avait farouchement défendu l'euro comme un pilier de paix, avant son lancement en 1999, puis avait maintenu que l'Allemagne n'avait d'autre choix que d'aider des pays aussi lourdement endettés que la Grèce, quand la tourmente a frappé dix ans plus tard.



Jadis méprisé comme un simple politicien de campagne, M. Kohl a été réélu quatre fois en combinant sa soif du pouvoir à une compréhension profonde des préoccupations de l'Allemand moyen.



L'ancienne présidente du parlement allemand Rita Suessmuth a déclaré un jour que ?les électeurs n'aiment pas Kohl, mais ils lui font confiance?.



M. Kohl avait tissé des liens solides avec le président français François Mitterand, la première ministre britannique Margaret Thatcher, le leader soviétique Mikhail Gorbachev, et divers présidents américains.



?Ça a été un coup de chance, au milieu des années 1980, de nous retrouver avec quatre ou six leaders au pouvoir qui se faisaient mutuellement confiance et qui pouvaient faire bouger les choses?, s'est-il souvenu plus tard.