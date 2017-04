Journée éreintante pour les services d'urgence de Québec

QUÉBEC - Quatre accidents ont eu lieu dans la grande région de Québec samedi. D'abord, un camion de livraison a endommagé des poteaux d'Hydro-Québec vers 5h du matin, causant une panne d'électricité dans le secteur Lebourgneuf. Le service a été rétabli en fin d'après-midi et les commerces touchés par la panne ont du utiliser des génératrices pour rester ouverts. Vers midi, un véhicule de type VUS s'est renversé après que le septuagénaire qui le conduisait ait frappé un véhicule de police.





L'accident s'est produit sur la rue de la Colombière, et l'homme responsable n'a pas été blessé.





Ensuite vers 16h30, deux véhicules sont entrés en collision au coin de la 2e avenue et la 41e rue, puisque l'un des deux aurait brûlé un feu rouge.





Deux personnes ont été blessées, et les pompiers ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour prêter main forte aux policiers.





Enfin au même moment, vers 16h45, à Lévis, une piétonne a été happée sur le boulevard Guillaume-Couture au coin de la rue Camiré.





La dame aurait subi des blessures dont on ne connait pas la nature, mais sa vie ne serait pas en danger.