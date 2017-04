Jean Charest et Marc Bibeau dans la mire de l'UPAC: Robert Benoit n'est pas surpris

Robert Benoît

L'ex-député libéral d'Orford, Robert Benoit, n'est pas surpris que l'UPAC ait enquêté sur Jean Charest, Marc Bibeau et leur entourage.Sa surprise est plutôt que le tout se retrouve aujourd'hui dans le journal.Robert Benoit reste toutefois prudent. Aucune accusation n'est déposée encore dans ce dossier, mais lors de son passage à l'Assemblée nationale, il avait remarqué l'omni-présence de Marc Bibeau.L'enquête de l'UPAC cherche à savoir si de grandes firmes de génie et de construction auraient fourni d'importantes contributions politiques illégales en retour de contrats et de subventions du gouvernement dirigé par Jean Charest de 2003 à 2013.