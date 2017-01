Jacques Roger-Lesage coupable: une véritable «délivrance» pour les victimes

Lucie, Nathalie, Chantal, Me Antonio Cabral, Me Jacky-Éric Salvant (Défense) et Me Nadine Piché (Poursuite)

Le tristement célèbre père-grand-père incestueux de Val-des-Monts, Jacques Roger-Lesage, a été reconnu coupable de 4 des six chefs d'accusation qui pesaient contre lui vendredi après-midi au palais de justice de Gatineau.

L'homme de 79 ans a été reconnu coupable des accusations d'inceste et d'attentat à la pudeur envers ses filles Lucie et Nathalie, mais le jury l'a acquitté sur les chefs d'attentat à la pudeur et d'agression sexuelle envers Chantal, née d'une relation extra-conjugale.

C'est donc dire que les jurés n'ont pas cru la version des faits de cette dernière, qui a quitté en pleures la salle d'audience, dans laquelle on pouvait entendre une mouche volée.

Il s'agit toute de même d'un véritable soulagement pour les trois victimes, qui ont trouvé le courage de dévoiler au grand jour ce lourd secret, devant le regard indifférent de leur père tout au long du procès.

Rappelons que l'homme de 79 ans a également fait trois enfants à sa fille Lucie, maintenant âgée de 53 ans.

Lucie est la première qui a finalement brisé le silence en dénonçant son père en novembre 2014, après avoir été l'une des esclaves sexuelles de son père pendant plus de 30 ans. Ses deux sœurs ont fait de même peu de temps après.

Les membres de cette famille, dans laquelle régnait la loi du silence, pourront finalement tourner la page et amorcer un autre chapitre de leur vie.

Les trois sœurs espèrent que leur histoire permettra à d'autres victimes de sortir de l'ombre.