Jacques Roger Lesage coupable de 4 des 6 chefs d'accusation Jacques Roger Lesage reconnu coupable

Palais de justice de Gatineau, Jacques Roger Lesage a été reconnu coupable de 4 des six chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Le jury n'a pas retenu le témoignage de Chantal, a fille née d'une union extra conjugale.



Mais il le reconnait coupable d'agressions sexuelles et d'inceste contre ses filles Lucie et Nathalie Lesage