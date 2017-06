Isabelle Demers passe dans le camp de Gilles Lehouillier

Isabelle Demers

LÉVIS - La plus proche rivale du maire Gilles Lehouillier lors des dernières élections municipales se présentera à ses côtés pour devenir conseillère.

Isabelle Demers briguera les suffrages pour Lévis Force 10 - équipe Lehouillier dans le quartier de Villieu en remplacement de l'actuel conseiller René Fortin.



Elle explique que le maire et son équipe livre la marchandise, c'est pourquoi elle a décidé de s'y joindre.



Deux autres candidates ont été présentées, il s'agit d'Amélie Landry et Karine Lavertu, qui tenteront de succéder à Robert Maranda et Michel Patry. Ces deux derniers quittent pour la retraite.



Deux dernières candidatures devraient être annoncés d'ici la St-Jean.



Gilles Lehouillier a affiché un grand sourire lorsque questionné sur l'éventualité que la présidente démissionnaire de la Chambre de commerce de Lévis, Karine Laflamme, se présente à ses côtés comme le révélait hier le FM93.