Invité par une association économique: le député Pierre-Luc Dusseault à l'aise de s'exprimer sur la situation à Taïwan

Pierre-Luc Dusseault

Le député de Sherbrooke, Pierre-Luc Dusseault est tout à fait l'aise de s'exprimer sur la situation à Taïwan même s'il a été invité en mission par une association de l'endroit.L'objectif était d'être au fait de la situation économique, des produits et des conditions des travailleurs de cette région.Pierre-Luc Dusseault dit avoir fait des liens avec l'Université de Sherbrooke et celles de Taïwan.Il n'a toutefois pas été question de projets touchant des entreprises sherbrookoises mais Pierre-Luc Dusseault si certaines veulent développer des liens il peut les aider.En 2016, l'Association de coopération économique de Taïwan a déboursé 138 mille dollars pour que 11 députés et 10 accompagnateurs découvrent cette région.