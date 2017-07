Investissements dans des résidences de personnes âgées Le pavillon St-Laurent/Photo: Résidences Ophélia

Les propriétaires d'une résidence pour personnes âgées de Trois-Rivières investissent pour moderniser leurs installations. Les Résidences Ophélia accueillent des personnes âgées en perte d'autonomie, que ce soit en raison de la maladie ou simplement de la vieillesse.



À Trois-Rivières, le groupe possède deux résidences, et le gros des investissements se fait au pavillon Saint-Laurent, sur la rue Notre-Dame-est, dans le secteur Sainte-Marthe -du-Cap.



Plus de 100 000$ ont été investis dans l'aménagement d'un jardin prothétique, d'une terrasse, d'un sentier et d'un jardin de fruits et légumes.