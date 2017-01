Investissement de 24 millions $ pour deux projets majeurs à l'Université Bishop's

Un investissement de 24 millions de dollars sera fait à l'Université Bishop's pour deux projets majeurs. Québec et Ottawa ont annoncé cet avant-midi une contribution financière de 19 millions de dollars pour favoriser des activités de recherche.

L'Université Bishop's utilisera cet argent pour transformer la Bibliothèque John-Bassett en carrefour de ressources éducatives.

Une mise à niveau technologique et un réaménagement des locaux sont notamment prévus.

L'Université pourra aussi moderniser des laboratoires en sciences naturelles, où seront menés des travaux liés au nouveau programme de sciences du micro-brassage de la bière.

Le principal Michael Goldbloom se réjouit de ces deux projets.



Les travaux à la bibliothèque et dans les laboratoires de l'Université Bishop's seront terminés pour septembre 2018.