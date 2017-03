Investissement de 2 millions $ pour Armoires de cuisine NAC

Armoires de cuisine NAC est maintenant installée dans ses nouveaux locaux de Cookshire-Eaton. L'entreprise a investi 2 millions de dollars pour doubler la superficie dédiée à la production et l'achat de nouveaux équipements.



Armoires de cuisine NAC oeuvre dans la conception d'armoires de cuisine, de vanités de salle de bains et de mobilier sur mesure.



Elle emploie 60 personnes et prévoit une croissance de 40 pourcent de ses ventes, dont la majeure partie provient du marché américain.